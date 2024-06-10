Происшествия

Веранда горела в многоквартирном доме на улице Вокзальной в Пскове

Веранда в нежилом многоквартирном доме горела на улице Вокзальной в Пскове 8 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре в доме №3А сообщили в 21:22. Веранда выгорела изнутри. Причина – предположительно неосторожное обращение с огнем.

А в воскресенье, 9 июня, в 14:31 поступило сообщение о возгорании в садоводческом некоммерческом товариществе «Дружба» в Псковском районе. В хозяйственной постройке сгорела кровля, выгорел изнутри второй этаж; сгорел предбанник; помещение парильной закопчено. По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

В этот же день в 19:47 стало известно о возгорании в деревне Великое Поле Псковского района. Хозяйственная постройка выгорела изнутри. Предположительно, причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.