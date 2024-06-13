Происшествия

18 серебряных слитков нашли псковские таможенники в багаже украинца

18 серебряных слитков обнаружили сотрудники Псковской таможни в багаже украинца, который выезжал в Латвию через пункт пропуска «Бурачки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФТС России.

Фото: ФТС России

В чемодане нашли 5,2 кг слитков с надписью на немецком языке «чистое серебро». Экспертиза установила, что они изготовлены из аффинированного серебра. Рыночная стоимость превышает 380 тыс. рублей.

«Партию признали коммерческой. Её нужно было задекларировать», - отметили в ФТС.

Иностранец пояснил, что не знал таможенных правил и вез драгметалл в польский банк для обмена на наличные деньги.

Возбуждено административное дело, добавили в ведомстве.