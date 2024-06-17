Происшествия

Условно освободившегося великолучанина отправили обратно в колонию за нарушение порядка

61-летнему уроженцу города Великие Луки отменили условно-досрочное освобождение за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Мужчина был осужден по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть) к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, но позже его условно-досрочно освободили от дальнейшего отбывания наказания на 2 года 8 месяцев 17 дней.

В период условного освобождения мужчина нарушил общественный порядок (статья 20.21 КоАП РФ, часть 1 статьи 20.20 КоАП РФ) и был привлечен к административной ответственности.

Суд согласился с мнением прокурора и отменил мужчине условно-досрочное освобождение и направил его обратно в исправительную колонию строгого режима.