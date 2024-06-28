Судимого гдовича приговорили к условному сроку за пьяную кражу из вагончика

Ранее судимый житель Гдовского района наказан за хищение имущества из вагончика (часть 1 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.
Подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проникнул в помещение вагончика, расположенного на чужом земельном участке, откуда похитил денежные средства в размере 12 300 рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года лишения свободы условно.
Приговор суда вступил в законную силу.