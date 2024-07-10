Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в пяти кражах из гипермаркета

Сотрудники Росгвардии 14 июля задержали псковича, подозреваемого в пяти кражах из гипермаркета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В воскресенье около 23.00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение, что из охраняемого объекта – гипермаркета на улице Труда – поступил сигнал «тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 54-летнего псковича, который похитил из торгового продукты .

Установлено, что задержанный совершил кражи продуктов из этого магазина 26, 27, 28 и 29 июня.

Общий ущерб составил 23 306 рублей. По факту кражи проводится проверка.