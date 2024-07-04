Туризм

Поехать в отпуск с женой или мужем удается каждому второму работающему псковичу — опрос

Поехать в отпуск с женой или мужем удается только каждому второму работающему псковичу. 8% работающих горожан намеренно отдыхают врозь со вторыми половинами. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из Пскова, состоящие в браке или отношениях, где оба имеют постоянную работу.

В этом году 53% псковичей уже провели или планируют провести отпуск с женой или мужем. 3 из 10 опрошенных (31%) из-за различных обстоятельств не удалось взять отпуск в одно время. 8% участников опроса признались, что они не согласовывали отпуска с партнёром, потому что не хотят отдыхать вместе: «Чтобы оба одновременно без денег не остались».

Чем моложе респонденты, тем чаще они планируют отпуск в одно время со вторыми половинами. Среди горожан моложе 34 лет таких 62%, а среди опрошенных старше 45 лет — 52%.

Те, кто состоит в официальном браке, чаще согласовывают отпуска, чем те, чьи отношения не зарегистрированы, — 54 и 43% соответственно.