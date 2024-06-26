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Жителям региона РФ на границе с Украиной начали выдавать сертификаты на новое жилье

19.08.2024 21:35|Псков

Жителям региона РФ на границе с Украиной начали выдавать сертификаты на новое жилье. Речь идет о приграничных районах Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что местные застройщики готовы предоставлять жилье нуждающимся жителям Курской области. В первую очередь сертификаты выдаются тем, чьи дома были полностью разрушены, а также семьям с несовершеннолетними детьми, пишет RuNews24.ru

Как отметил губернатор региона Алексей Смирнов, в планах властей выдать такие сертификаты более двум тысячам семей. На данный момент документы на покупку нового жилья уже получили 194 российские семьи. Финансирование этой программы из федерального бюджета составляет 1,8 миллиарда рублей. При необходимости региональные власти готовы обращаться в правительство России за дополнительными средствами.

Напомним, что Курская область подверглась атакам ВСУ 6 августа. В результате провокаций противника пострадало мирное население региона. Ранее сообщалось о единовременных выплатах, которые будут предоставлены жителям пострадавшего региона. 

Теги: #курская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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