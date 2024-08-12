Общество

Рака нашли на берегу реки Великой в Пскове

Пскович нашёл рака в реке Великой. Фотографией речного жителя он поделился в сообществе «ВКонтакте» «Инцидент Псков».

Фото здесь и далее: сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Псков»

Среди подписчиков группы сразу начались споры в комментариях об обитании раков в Пскове. Большинство удивилось появлению рака в реке Великой, но некоторые вспоминают, что они водились здесь много лет назад, а потом неожиданно исчезли.

«Давно не было раков в Великой, лет 30 назад последний раз их видел, когда ходил в школу в первый или во второй класс. Потом что-то случилось», - поделился подписчик группы.

Кто-то утверждает, что раки всегда были неотъемлемой частью живности в псковской реке.

«Есть раки в Великой и были всегда...Только мало и не на всех участках», - рассказал мужчина.

Псковичи призывают сохранять популяцию раков в реке Великой.

«Пусть плодятся, не трогайте их», - попросил комментатор.