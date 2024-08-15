Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об историческом празднике «Воевода Шуйский»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга об историческом празднике «Воевода Шуйский», который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
Праздник состоится с 11:00 до 17:00 на территории у Покровской башни. Организаторами выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.
Подробнее о празднике сегодня расскажут:
Ведущий — Артем Татаренко.