Культура

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об историческом празднике «Воевода Шуйский»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга об историческом празднике «Воевода Шуйский», который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Праздник состоится с 11:00 до 17:00 на территории у Покровской башни. Организаторами выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Подробнее о празднике сегодня расскажут:

Роман Коваль - начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника.

Олег Добрынин - член совета регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Марина Иванова - методист духовно-нравственного направления Молодежного центра.

Ведущий — Артем Татаренко.