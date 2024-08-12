Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
обзор
Великолукские Сусанины
Другой век псковских аграриев
Легкий пар: венчаем вениками
Закрытый показ «Ворон»
новый взгляд на бизнес
Вовремя посеешь вовремя пожнёшь
Работа на заводе
Господин Рейтингомер
карта отдыха и туризма
Я бы в фермеры пошел...
Как создать ТОС
привлекательность работы на земле
 
 
 
ещё Общество 12.08.2024 17:052 Кристина Ларченко из Пскова вошла в топ-3 самых красивых замужних женщин России 20.08.2024 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о телефонных мошенниках 20.08.2024 12:450 На модернизацию детских оздоровительных лагерей Псковской области требуется 155 млн рублей 20.08.2024 12:370 Рака нашли на берегу реки Великой в Пскове 20.08.2024 12:230 Великолукское предприятие не смогло обязать «Яблоко» написать опровержение к публикации про загрязнение реки Иссы 20.08.2024 12:090 Менее 4% проб кондитерских изделий в Псковской области не соответствовали нормам – Роспотребнадзор
 
 
 
Самое популярное 13.08.2024 07:000 С погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 13.08.2024 17:464 Кто и зачем закрыл популярный бассейн в Пскове 18.08.2024 15:300 Участник лотереи из Псковской области выиграл 50 миллионов рублей 18.08.2024 14:451 Бастрыкин поручил провести проверку из-за обращения жителей деревни в Псковской области 15.08.2024 22:090 Интерактив: «Сервис» и хамство в самолёте
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Менее 4% проб кондитерских изделий в Псковской области не соответствовали нормам – Роспотребнадзор

20.08.2024 12:09|ПсковКомментариев: 0

Контроль качества кондитерских изделий произвели в Псковской области, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. 

За 6 месяцев 2024 года на базе испытательного лабораторного центра «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и его филиалов исследовано 450 проб хлебобулочных, мукомольно-крупяных и кондитерских изделий, из них по микробиологическим показателям – 363 образцов, по физико-химическим и санитарно-гигиеническим показателям - 87. Доля проб, несоответствующих требованиям по микробиологическим показателям, у хлебобулочных изделий составила 0,1%, у кондитерской продукции – 3,9%. 

Генетически модифицированных организмов, радиоактивных веществ, солей тяжелых металлов, микотоксинов в исследованных материалах не обнаружено.

По всем фактам выявления нестандартной продукции, установленным в рамках осуществления контроля и надзора, специалисты управления применяли меры административного воздействия, выдавали предписания об устранении нарушений, о разработке мероприятий по предотвращению причинения вреда. 

Теги: #Роспотребнадзор #кондитерские изделия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Есть ли у вас кредит?
В опросе приняло участие 52 человека
20.08.2024, 13:090 Автомобиль коммунальной службы в Пскове врезался в трассу отопления и уехал с места ДТП 20.08.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о телефонных мошенниках 20.08.2024, 12:520 Пскович стал жертвой мошенников при бронировании поездки 20.08.2024, 12:450 На модернизацию детских оздоровительных лагерей Псковской области требуется 155 млн рублей
20.08.2024, 12:370 Рака нашли на берегу реки Великой в Пскове 20.08.2024, 12:230 Великолукское предприятие не смогло обязать «Яблоко» написать опровержение к публикации про загрязнение реки Иссы 20.08.2024, 12:100 «Кузница»: Как обезопасить себя от телефонных мошенников? 20.08.2024, 12:090 Менее 4% проб кондитерских изделий в Псковской области не соответствовали нормам – Роспотребнадзор
20.08.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об историческом празднике «Воевода Шуйский» 20.08.2024, 11:560 Учителя Псковской области получили заслуженные награды на августовском педсовете 20.08.2024, 11:390 Пскович Илья Михайлов стал чемпионом России по ловле донной удочкой 20.08.2024, 11:280 В Псковской области с начала года заменили 77 лифтов в многоквартирных домах
20.08.2024, 11:200 В Пскове пешеход через сутки после наезда автомобиля пришел в травмпункт с переломом 20.08.2024, 11:060 Ярмарка трудоустройства пройдет в Пскове 22 августа 20.08.2024, 11:030 Исторический праздник «Воевода Шуйский» станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН 20.08.2024, 10:480 Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 21 августа
20.08.2024, 10:390 Великолучане отпразднуют День города 24 августа 20.08.2024, 10:331 Премию 50 тысяч рублей начнут получать псковские педагоги за подготовку стобалльников и призеров всероссийских олимпиад 20.08.2024, 10:260 В Опочецком округе произошло два пожара за день 20.08.2024, 10:181 Освещение пропало на набережной реки Великой в Пскове из-за сбитой опоры ЛЭП
20.08.2024, 10:060 Вылет самолета авиарейса Москва — Псков задерживается более чем на 2 часа 20.08.2024, 09:590 В Бежаницах мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем 20.08.2024, 09:411 Пенсионеры и инвалиды в России с 2025 года получат автоматическую выплату 20.08.2024, 09:350 Поехать в отпуск с женой или мужем удается каждому второму работающему псковичу — опрос
20.08.2024, 09:150 Линзы могут способствовать ухудшению зрения – офтальмолог 20.08.2024, 09:000 Новые схемы обмана туристов стали трендом среди мошенников 20.08.2024, 08:400 Порядка шести тысяч дополнительных бюджетных мест открыли для абитуриентов российские вузы 20.08.2024, 08:200 Как ухаживать за кожей во время и после отдыха, рассказала дерматолог
20.08.2024, 08:000 Банкам запретят взимать комиссии с застройщиков 20.08.2024, 07:400 Наталья Федорова проверила работу сельхозпредприятий в Псковском районе 20.08.2024, 07:200 Родителям советуют дарить детям на 1 сентября школьные принадлежности 20.08.2024, 07:000 Три мощные вспышки произошли на Солнце
19.08.2024, 22:090 Пороховые погреба Псковского Кремля защитили от влаги «смесью Логачёвой» 19.08.2024, 22:000 Псковские специалисты завершили обучение в Музее Победы 19.08.2024, 21:350 Жителям региона РФ на границе с Украиной начали выдавать сертификаты на новое жилье 19.08.2024, 21:340 В Пскове пройдёт сельскохозяйственная ярмарка «Урожай 2024»
19.08.2024, 21:200 На участке трассы Р-23 вблизи Павловска 20 августа ограничат скорость движения 19.08.2024, 21:120 Полосу препятствий предложат пройти псковичам на празднике «Воевода Шуйский» 19.08.2024, 21:000 В Пскове 19% работающих не знают о существовании аптечки в компании — опрос 19.08.2024, 20:560 Интерактив: Дональд Даки стали ближе к народу
19.08.2024, 20:501 В Гдове нетрезвый водитель мопеда врезался в припаркованный автомобиль 19.08.2024, 20:490 Псковское отделение Социального фонда России запустило Telegram-чат для работодателей 19.08.2024, 20:221 Актеры псковского театра снимаются в новом сериале Дмитрия Месхиева «Царь ночи» 19.08.2024, 20:200 Великолучанин завоевал Кубок России по таврелям
19.08.2024, 20:070 «Постскриптум»: «Чернуха» на выборах и сокращение выдач ипотеки. ВИДЕО 19.08.2024, 20:000 Делегация от Псковской области представила регион на всероссийском форуме «Территория смыслов» 19.08.2024, 19:580 Инвалида в Невельском округе обеспечат жильем вне очереди по требованию прокуратуры 19.08.2024, 19:540 Зараженные цветочным трипсом розы не допустили к ввозу в РФ в Псковской области
19.08.2024, 19:402 «Единая Россия» провела в Пскове акцию помощи бездомным животным 19.08.2024, 19:200 Псковичку подозревают в сдаче в банк фальшивых денег 19.08.2024, 19:000 27 единиц оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю 19.08.2024, 18:500 Тур в музей-усадьбу Римского-Корсакова состоялся впервые за много лет
19.08.2024, 18:400 Собаку из Италии не пропустили в РФ через границу в Псковской области 19.08.2024, 18:350 Псковичи стали активнее искать работу в преддверии осени 19.08.2024, 18:330 ООО «Транссигнал» выиграло торги на установку нового светофора в Пскове 19.08.2024, 18:270 «Гордозор»: Детская безопасность. ВИДЕО
19.08.2024, 18:260 Большинство респондентов ПЛН опасаются эскалации вооруженного конфликта на территории РФ 19.08.2024, 18:110 Нетрезвую женщину за рулем Lada Kalina остановили в усвятской деревне Узкое  19.08.2024, 17:520 Руководитель бегового клуба «5 верст» Илья Межуев стал гостем программы «Железные люди». ВИДЕО 19.08.2024, 17:490 Псковича осудили за хранение наркотика в значительном размере
19.08.2024, 17:360 Рейтингомер: штраф для кандидата, кусачая собака и самая красивая миссис. ВИДЕО 19.08.2024, 17:330 Администрацию обязали оборудовать площадку для ТКО в себежской деревне Глембочино 19.08.2024, 17:300 Сложную операцию на позвоночнике выполнили в псковской областной больнице 19.08.2024, 17:160 Умер американский ведущий телемостов СССР — США Фил Донахью
19.08.2024, 17:130 Как обезопасить смартфон от взлома, ответил эксперт 19.08.2024, 17:050 От коньков к бегу: Илья Межуев рассказал, как объединил псковичей в клуб «5 верст» 19.08.2024, 16:530 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 19 августа 19.08.2024, 16:420 Книгу-указатель к 80-летию образования области презентовали в Пскове
19.08.2024, 16:380 Массовые отключения электроэнергии планируются в Великих Луках с 20-23 августа 19.08.2024, 16:310 Девять специалистов прибыли спасать детей, выглядывающих из окна четвертого этажа в Пскове 19.08.2024, 16:250 Отец и дочь погибли в ДТП при обгоне машины на трассе в Плюсском районе 19.08.2024, 16:161 Рейтингомер: штраф для кандидата, кусачая собака и самая красивая миссис
19.08.2024, 16:110 Пскович не захотел прощаться с кроссовером и погасил долг в 200 тысяч рублей  19.08.2024, 16:010 Молодые музыканты из семи стран дадут концерт в «Михайловском» 19.08.2024, 15:463 «Дневной дозор»: Какие языки должны учить в новой реальности молодые люди? 19.08.2024, 15:420 Объем ввода жилья значительно увеличился в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru