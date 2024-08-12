Общество

Менее 4% проб кондитерских изделий в Псковской области не соответствовали нормам – Роспотребнадзор

Контроль качества кондитерских изделий произвели в Псковской области, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

За 6 месяцев 2024 года на базе испытательного лабораторного центра «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и его филиалов исследовано 450 проб хлебобулочных, мукомольно-крупяных и кондитерских изделий, из них по микробиологическим показателям – 363 образцов, по физико-химическим и санитарно-гигиеническим показателям - 87. Доля проб, несоответствующих требованиям по микробиологическим показателям, у хлебобулочных изделий составила 0,1%, у кондитерской продукции – 3,9%.

Генетически модифицированных организмов, радиоактивных веществ, солей тяжелых металлов, микотоксинов в исследованных материалах не обнаружено.

По всем фактам выявления нестандартной продукции, установленным в рамках осуществления контроля и надзора, специалисты управления применяли меры административного воздействия, выдавали предписания об устранении нарушений, о разработке мероприятий по предотвращению причинения вреда.