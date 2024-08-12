Общество

Делегация от Псковской области представила регион на всероссийском форуме «Территория смыслов»

Делегация от Псковской области представила регион на всероссийском форуме «Территория смыслов». Псковскую область представили Кристина Коновалова из Великих Лук, Исмат Кабирзода и Камиль Ижболдин из Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фотографии: комитет по молодёжной политике Псковской области

Форум проходил в Подмосковье с 13 по 17 августа. Смена «Служение» была посвящена политикам и государственный деятелям. Смена объединила 500 представителей силовых структур, молодёжных правительств, а также госслужащих и участников специальной военной операции, которым на этой смене уделили особое внимание.

Камиль Ижболдин, участник спецоперации, дважды кавалер ордена Мужества, заместитель председателя Псковской региональной Ассоциации ветеранов СВО принял участие в консультации с экспертами «Росмолодежь.Гранты с проектом «Школа адаптивного спорта для участников и ветеранов СВО».

«На форуме проходила командная работа над общими проектами. Помимо этого, проходили различные встречи с экспертами, мэром Москвы Собяниным, общение и принятие опыта. Программа была замечательная и познавательная», — поделился впечатлениями Камиль.

Участники побывали на более чем 20 встречах с экспертами, провели вместе спортивные мероприятия, презентовали 11 проектов на защите и посетили более 30 аудиторий Сенежа. У всех была возможность внутри команды разработать проекты по развитию потенциала молодёжи на государственной службе.

Участники отметили активности, посвящённые борьбе с главными вызовами современности, путям развития на госслужбе, персональной эффективности и возможностям, которые открываются перед активными молодыми людьми.