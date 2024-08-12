Делегация от Псковской области представила регион на всероссийском форуме «Территория смыслов». Псковскую область представили Кристина Коновалова из Великих Лук, Исмат Кабирзода и Камиль Ижболдин из Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.
Фотографии: комитет по молодёжной политике Псковской области
Форум проходил в Подмосковье с 13 по 17 августа. Смена «Служение» была посвящена политикам и государственный деятелям. Смена объединила 500 представителей силовых структур, молодёжных правительств, а также госслужащих и участников специальной военной операции, которым на этой смене уделили особое внимание.
Камиль Ижболдин, участник спецоперации, дважды кавалер ордена Мужества, заместитель председателя Псковской региональной Ассоциации ветеранов СВО принял участие в консультации с экспертами «Росмолодежь.Гранты с проектом «Школа адаптивного спорта для участников и ветеранов СВО».
Участники побывали на более чем 20 встречах с экспертами, провели вместе спортивные мероприятия, презентовали 11 проектов на защите и посетили более 30 аудиторий Сенежа. У всех была возможность внутри команды разработать проекты по развитию потенциала молодёжи на государственной службе.
Участники отметили активности, посвящённые борьбе с главными вызовами современности, путям развития на госслужбе, персональной эффективности и возможностям, которые открываются перед активными молодыми людьми.