Происшествия

В Опочецком округе произошло два пожара за день

Два техногенных пожара произошли в Опочецком округе 19 августа. Пожарно-спасательным подразделениям Псковской области удалось ликвидировать очаги распространения огня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Первый пожар случился в Опочке на Медицинской улице. Возгорание произошло в хозяйственной постройке. Предположительной причиной появления огня стало короткое замыкание электропроводки внутри постройки.

Спасательной службе сообщили о возгорании в 11:16. На месте происшествия работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники. В ходе распространения огня в хозяйственной постройке, где началось возгорание, повреждены стены и кровля. Благодаря оперативной работе пожарных удалось спасти жилой дом и две хозяйственных постройки.

Второй пожар произошёл в деревне Звоны Опочецкого муниципального округа. В 13:29 спасательной службе стало известно о возгорании, на место выехали пять специалистов и две единицы техники. На участке сгорел дом и хозяйственная постройка. Пожарные МЧС России смогли спасти баню.