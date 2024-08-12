Общество

Учителя Псковской области получили заслуженные награды на августовском педсовете

Педагоги Псковской области получили заслуженные награды на августовском педагогическом совете 20 августа, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

За значительный вклад в нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения на территории Псковской области медалью «Александр Невский с дружиной» награжден директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №10» города Великие Луки Игорь Буйко.

За большой личный вклад в развитие системы образования Псковской области и многолетний добросовестный труд медалью Княгини Ольги награждены:

учитель физической культуры, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дедовичская средняя школа №1» Елена Девичинская;

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Естественно-математический лицей №20» города Пскова Татьяна Савченкова.

За заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью» награждена директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Псковской области «Центр оценки качества образования» Любовь Ильина.

За большой личный вклад в развитие системы образования Псковской области почетной грамотой губернатора Псковской области награждены:

преподаватель-организатор основ безопасности и жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пыталовская средняя школа имени А. А. Никонова» Елена Алексеева;

учитель технологии государственного бюджетного образовательного учреждения Псковской области «Центр специального образования №1» Александр Лымарев;

учитель физики и математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бежаницкая средняя школа» Дмитрий Спиридонов;

заместитель директора по учебно-производственной работе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Великолукский политехнический колледж» Валентина Стулова.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие системы образования Псковской области

благодарственное письмо правительства Псковской области вручили:

заведующей центром психологии, специального образования и инклюзии государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования» Надежде Алексеевой;

учителю технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Великие Луки Елене Котюковой;

специалисту по защите информации государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Псковский агротехнический колледж» Владимиру Михайлову.

Напомним, что на педсовете губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о новой мере поддержки педагогических работников региона.