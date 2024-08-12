Общество

Наталья Федорова проверила работу сельхозпредприятий в Псковском районе

В ходе рабочей поездки в опытно-производственное хозяйство «Родина» глава Псковского района Наталья Федорова посетила поля сельско-хозяйственного предприятия. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«На сегодняшний день аграрии убрали 86 гектаров ячменя. Валовый сбор составил 169 тонн. Из них 146 тонн заготовлено на плющение. Всего хозяйству предстоит убрать зерновые с площади 217 гектаров», – отметила глава района.

Как пояснил директор ОПХ «Родина» Александр Сошников, убранное зерно идет на нужды животноводства. В этом хозяйстве зерно заготавливается методом плющения с добавлением консервантов в пленочных рукавах. Такое зерно не требует дополнительной сушки и может храниться весь год.

Также на поля вывели свои комбайны механизаторы СПК (колхоза) «Передовик», ЗАО «Агрофирма «Победа», ОПХ «Родина», ООО «ПсковАгроИнвест» и ООО «СЛС Псковагро». На сегодняшний день зерновые убраны с площади 1 тысячи гектара, намолот – 3100 тонн.

«Всего труженикам села нашего района предстоит убрать озимые и яровые зерновые культуры с площади 3,5 тысячи гектаров. Перед механизаторами стоит непростая задача – убрать выращенный урожай без потерь и в оптимальные сроки, невзирая на капризы погоды. Желаем селянам успешной работы и хорошей погоды!» – заключила Наталья Федорова.