Общество

Как обезопасить смартфон от взлома, ответил эксперт

Сегодня почти все наши личные данные хранятся в смартфонах, что делает их приманкой для злоумышленников. Телефоны могут быть украдены, потеряны или атакованы вредоносными приложениями. В этих случаях личная информация может быть прочитана, обнародована или уничтожена. Как обезопасить себя и свой смартфон от взлома, рассказал менеджер по мобильному оборудованию МегаФона Андрей Ржавин.

Фото: МегаФон

На сегодняшний день пароли остаются надежным средством защиты от несанкционированного доступа к смартфону. Существует два типа паролей, которые смогут защитить смартфон от посторонних глаз — PIN-код и код блокировки. PIN-код запрашивается при каждом включении. Он контролирует SIM-карту, вставленную в телефон. Этот код позволяет блокировать телефон после трех последовательных ошибочных кодов.

Чтобы защитить свой телефон, эксперт советует не отключать PIN-код и не менять его на предложенный по умолчанию. Также не следует использовать цифры, связанные с датой рождения, номером телефона и являющиеся логической последовательностью (1234, 2468, 0000). Максимально надежным будет набор из четырех случайных цифр, который просто стоит запомнить.

Андрей Ржавин рекомендует активировать код блокировки, который будет запрашиваться после каждого перехода смартфона в спящий режим. Если вы забываете блокировать телефон самостоятельно, в настройках можно указать время, в течение которого телефон будет блокироваться автоматически — оно начинается от 15 секунд. Код используется для разблокировки доступа к смартфону при выходе из спящего режима. Это предотвращает просмотр информации, содержащейся в телефоне, в случае его потери или кражи. Еще лучше, если установлен длинный, а не четырехзначный код.

Вводить длинный пароль несколько десятков раз в день утомительно, поэтому коды безопасности подходят в качестве резервного варианта, который дополняет более быстрые способы разблокировки телефона — например, с помощью графического ключа или биометрических данных (по отпечатку пальца или распознаванию лица).

Можно установить отдельный пароль или графический ключ для отдельных приложений (банковских, системных, платежных сервисов, SMS) и отключить для них показ уведомлений. Прочесть оповещения и SMS в таком случае будет возможно при вводе установленного пароля или ключа, а для мошенников приложения и сообщения с кодами подтверждения останутся недоступны.

Стоит сохранить IMEI-код — это серийный номер вашего смартфона. В случае утери или кражи этот код используется для блокировки телефона во всех сетях. Наклейка с IMEI-кодом клеится производителем на заднюю панель телефона. Следует записать этот номер и хранить его в надежном месте. Если наклейку сняли, то код можно узнать, набрав *#06# на клавиатуре.

Несмотря на имеющиеся меры защиты, эксперт рекомендует не хранить конфиденциальную информацию на своем смартфоне: секретные коды, коды доступа, банковские реквизиты.