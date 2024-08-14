Происшествия

Пскович стал жертвой мошенников при бронировании поездки

В Пскове зарегистрирован очередной случай дистанционного хищения денежных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье 158 УК РФ (кража), сотрудники УМВД России по городу Пскову выяснили, что злоумышленникам удалось похитить 110 тысяч рублей со счета потерпевшего 1995 года рождения.

Молодой человек пытался забронировать поездку через сервис поиска попутчиков и внести предоплату. Неизвестный собеседник прислал ему ссылку, перейдя по которой потерпевший ввел на сайте данные своей банковской карты и подтвердил перевод кодом из SMS. После этого с его счета исчезли деньги.

УМВД России по Псковской области еще раз напоминает жителям региона о необходимости соблюдать цифровую гигиену: при общении с неизвестными лицами не стоит переходить по присланным ссылкам, не нужно предоставлять персональные данные и коды из смс-сообщений.