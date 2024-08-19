Спорт

От коньков к бегу: Илья Межуев рассказал, как объединил псковичей в клуб «5 верст»

Руководитель бегового клуба «5 верст» Илья Межуев с детства увлекался спортом, перепробовав все: от коньков до бокса. Однако именно бег стал его истинной страстью и призванием. Об этом он рассказал в программе «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это самое простое, что можно делать. Просто надел кроссовки и побежал. Если честно сказать, то мысли, что когда-нибудь побегу, вообще не было. Посмотрел, зарядился, побежал, понравилось. В разный возраст было разное осознание», - поделился Илья Межуев.

Отвечая на вопрос о мотивации людей выходить на утренние пробежки, руководитель бегового клуба подчеркивает: «Многие люди сейчас зажаты, им не хватает живого общения. Многим необходимо отойти от работы, потому что они целыми днями впахивают. И, безусловно, бег — это перезагрузка».

«После того, как я стал бегать самостоятельно, мне захотелось чего-то большего. Четыре года назад, когда я бегал, на меня смотрели как будто с опаской. У нас уже были клубы, и все бегали каждый в своем клубе - отдельно, парочками. Я подумал, что надо добиваться того, чтобы мы все объединялись. И для себя принял решение, что буду как-то пытаться всех объединять. Ну вот по истечению времени так и получилось», - рассказал Илья Межуев об идеи создания бегового клуба «5 верст».