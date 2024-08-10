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Происшествия

СК проводит проверку по факту падения пятилетнего ребенка из окна многоэтажки в Пскове

14.08.2024 19:25|ПсковКомментариев: 0

Пятилетний мальчик погиб при падении из окна девятиэтажного дома на улице Юбилейной в Пскове 14 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются следователями Следственного комитета.

Фотографии: МЧС РФ

Следователи организовали доследственную проверку.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Следователи обращают внимание псковичей на необходимость соблюдения определенных правил, которые помогут избежать несчастных случаев с детьми:

Поскольку в большинстве случаев падения из окон происходят тогда, когда дети остаются без присмотра, рекомендуется никогда не оставлять маленьких детей одних. Следует отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог самостоятельно залезть на подоконник.

«Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не являются средством защиты детей от падений! Напротив — вызывают у ребенка иллюзию безопасности. Дети опираются как на окно, так и на нее, после чего выпадают вместе с сеткой», - рассказали следователи. 

По возможности советуют открывать окна сверху (верхняя фрамуга или форточка), а не снизу. В случае, если окно имеет поворотно-откидной механизм открывания, стоит использовать возможность откидывания створки окна.

«Если вы что-то показываете ребенку из открытого окна, всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, не держите ребенка за одежду. Если у вас нет возможности установить фиксирующее и страховочное оборудование, вы можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования», - добавили в СК. 

Теги: #следователи
Источник: Псковская Лента Новостей
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