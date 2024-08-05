ЖКХ

В Псковской области с начала года заменили 77 лифтов в многоквартирных домах

В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Псковской области продолжается масштабное обновление жилищного фонда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В этом году уже выполнен капитальный ремонт 65 конструктивных элементов в 50 многоквартирных домах на общую сумму 345 млн рублей. Всего в этом году работы по капитальному ремонту охватят 191 элемент в 144 домах. На эти цели будет направлено более 760 млн рублей.

Особое внимание уделяется замене лифтового оборудования. В этом году уже заменено 77 лифтов.

На сегодняшний день в региональную программу включено более 4,9 тысячи многоквартирных домов общей площадью 12,75 млн квадратных метров. За период с 2016 по 2023 год капитально отремонтированы почти 2,7 тысячи конструктивных элементов более чем в 1,4 тысячи многоквартирных домах. На эти цели было направлено почти 5 млрд рублей. Источником финансирования программы являются взносы собственников помещений многоквартирных домов области на капремонт общего имущества.

Капитальный ремонт многоквартирных домов в настоящее время продолжается и во многих других регионах России. Эта программа реализуется на территории 85 субъектов. Площадь отремонтированных с начала года домов превышает 46 млн квадратных метров.