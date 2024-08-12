Общество

Родителям советуют дарить детям на 1 сентября школьные принадлежности

Родителям, желающим сделать подарок первокласснику по случаю начала обучения в школе, рекомендовали предоставить выбор презента ребенку среди школьных принадлежностей. Об этом сообщил преподаватель (психолог) учебного центра развития компетенций в Научно-исследовательском клиническом институте детства Минздрава Московской области Евгений Лыков.

«В качестве подарка на 1 сентября можно предложить ребенку самому выбрать школьные принадлежности: рюкзачок, линейки, ручки, которые ему понравятся, дневник с самой красивой на его взгляд обложкой», - рассказал специалист.

Психолог подчеркнул, что поход ребенка в первый класс - это этап адаптации, знакомства с новыми детьми, классным руководителем, а любая адаптация - это стресс. Задача родителя в этом случае помочь ребенку пройти этот этап максимальная экологично. «Рассказываете ребенку о школе, о том, как вы сами ходили в школу, здорово, если есть пример старших братьев или сестер», - отметил Евгений Лыков.

При этом он добавил, что не всегда 1 сентября дарит положительные эмоции первокласснику, пишет ТАСС. «Если ребенку не понравилось в школе 1 сентября, спросите, что случилось. Внимательно слушайте, что ребенок вам расскажет, доверяйте его словам. Если он рассказал, что его ударил какой-то мальчик, не надо ему объяснять, что все дерутся, а ты учись давать сдачи. Не обесценивайте эмоции и слова вашего ребенка, чтобы он смог вам доверять. Тогда вы не пропустите опасные ситуации, вроде буллинга», - пояснил специалист.