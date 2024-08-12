Общество

Три мощные вспышки произошли на Солнце

Ученые зарегистрировали три вспышки предпоследнего уровня мощности на Солнце вчера, 19 августа, сообщили в Институте прикладной геофизики.

«В 12:36 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3785 (S12W51) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 12 минут», - говорится в сообщении. Отмечается, что вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.

Кроме того, еще две вспышки были зафиксированы в ночь на понедельник. Вспышки М1.4 продолжительностью 30 и 32 минуты произошли в 03:00 и 00:07, пишет ТАСС.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 квадратном метре. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.