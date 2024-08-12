Общество

Умер американский ведущий телемостов СССР — США Фил Донахью

На 89-м году жизни после продолжительной болезни умер американский журналист Фил Донахью, сообщила его семья, передает телеканал NBC. Он скончался у себя дома в окружении семьи.

Донахью считается изобретателем формата дневных ток-шоу с участием аудитории в их современном представлении. Его «Шоу Фила Донахью» (затем просто «Донахью») стала одной из влиятельнейших передач своего времени в США. В 1987 году он пять раз выступил ведущим с американской стороны телемостов США — СССР, пишет РБК.

«Говорить с представителями «империи зла» было для нас потрясающе интересно. В каком-то смысле это была даже интереснее, чем говорить с гомосексуалистами или атеистами», — признался он позднее своему соведущему Владимиру Познеру.

В мае журналиста удостоили Президентской медали Свободы. Это высшая гражданская награда США, которая вручается «лицам, внесшим образцовый вклад в процветание, ценности или безопасность Соединенных Штатов, мир во всем мире или другие значимые общественные, государственные или частные начинания».