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Линзы могут способствовать ухудшению зрения – офтальмолог

Если неправильно подобрать контактные линзы или небрежно с ними обращаться, можно нанести серьезный вред здоровью глаз, предупредила кандидат медицинских наук, офтальмолог, главный врач центра VISTA Елена Казанцева. По ее словам, перед покупкой этих оптических изделий надо обязательно проконсультироваться со специалистом.

«Подбирать линзы без предварительной консультации со специалистом не стоит. Это может быть не только неправильно, но и опасно. Любая контактная оптика имеет такие важные параметры, как диаметр, радиус кривизны, влагосодержание, кислородопроницаемость. Если не учесть хотя бы один из них, то ношение контактных линз будет сопровождаться неприятными ощущениями. Так, например, если диаметр линзы меньше диаметра глаза, то линза будет давить на роговицу и вызывать кислородное голодание. Это со временем приводит к ухудшению зрения», – предупредила Елена Казанцева.

Кроме того, необходимо соблюдать правила ухода за контактными линзами.

«Чтобы избежать возможных проблем со здоровьем глаз, регулярно меняйте раствор для хранения линз, не носите их дольше рекомендованного срока, тщательно мойте руки перед тем, как надевать или снимать линзы. При возникновении любых неприятных ощущений, таких как зуд, жжение или покраснение глаз, следует обратиться к врачу-офтальмологу», – рекомендует офтальмолог.

По словам врача, некоторым людям линзы вообще противопоказаны, пишет Sputnik.

«Не рекомендуется носить контактные линзы при хронических воспалительных процессах, которые затрагивают любые части глаза или век. Также к противопоказаниям относятся катаракта, глаукома, кератит, вывихи и подвывихи хрусталика. Не следует носить контактные линзы при избыточной или недостаточной функции слезных желез, ксерофтальмии, дакриоадените, блефароплегии. Кроме того, противопоказаниями являются вирусная или паразитарная офтальмологическая инфекция, а также низкая чувствительность роговицы», – заключила Елена Казанцева.