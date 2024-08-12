Общество

Как ухаживать за кожей во время и после отдыха, рассказала дерматолог

Дерматовенеролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Анна Кутина 20 августа дала советы по уходу за кожей после отпуска на море.

«Часто после отпуска, проведенного на море, кожа преображается, появляется красивый загар. На море многие отмечают улучшение таких хронических заболеваний, как атопический дерматит и псориаз. Но активное воздействие ультрафиолетового излучения и морской воды могут приводить к таким проблемам на коже, как сухость, покраснения, шершавость, появление пигментации и мелких морщин», — сообщила Анна Кутина.

По ее словам, после отпуска важно ежедневно увлажнять кожу, особенно после душа/ванны. Отлично подойдут средства, которые в своем составе содержат алоэ вера и пантенол.

«Для ухода за лицом используйте средства с гиалуроновой кислотой, например в виде сыворотки. Их можно наносить после мягкого очищения кожи, до нанесения крема. Крем необходимо выбрать увлажняющий, он не должен содержать активные компоненты, например ретинол или витамин С: эти компоненты лучше отложить до осени. Увлажняющие и восстанавливающие маски можно наносить ежедневно», — отметила дерматолог.

Не рекомендуется использовать скрабы, как бы ни хотелось убрать шелушения. Это может травмировать кожу, предупредила Анна Кутина.

«Косметологические процедуры в первые две недели после отдыха должны быть максимально щадящими, направленными на восстановление кожи. Предпочтение лучше отдать уходовым процедурам. Через две недели возможно добавление в программу восстановления инъекционных методик», — рассказала врач.

Главное — помнить, что к отпуску важно готовиться: выбрать подходящий SPF-крем для лица и тела, при необходимости заранее сделать курс поддерживающих инъекционных процедур. В процессе отпуска следует не забывать своевременно наносить солнцезащитный крем, избегать пребывания на солнце в активные часы и увлажнять кожу, пишут «Известия».