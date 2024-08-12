Общество

Порядка шести тысяч дополнительных бюджетных мест открыли для абитуриентов российские вузы

Российские университеты в рамках приемной кампании этого года объявили дополнительный прием на 5,8 тыс. бюджетных мест. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Образовательные организации объявили дополнительный прием на 5 тыс. 800 бюджетных мест. Он [набор на эти места] завершится до 29 августа», - сказал он на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Говоря об изменении порядка приема на целевое обучение, Дмитрий Чернышенко отметил, что общее число мест в рамках квоты составило около 145 тысяч, это на 3,8 тысячи больше, чем годом ранее. В настоящее время на целевое обучение уже зачислено 38,8 тысяч человек. Самыми популярными направлениями у поступающих стали лечебное дело, педиатрия, педагогическое и инженерное образование, пишет ТАСС.

Также полностью выполнен план приема на программы базового высшего образования в вузах - участниках пилотного проекта по изменению уровней высшего образования. «Такой интерес абитуриентов объясняется прежде всего тем, что растет доля практической подготовки», - подчеркнул вице-премьер.