Происшествия

Мужчина погиб во время пожара в красногородской деревне

Мужчина 1972 года рождения погиб во время пожара в жилом доме в красногородской деревне Ярусово 14 июля. Причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожарным удалось спасти от огня баню.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В тот же день кровля бани сгорела в деревне Торошино Псковского района. Причиной пожара, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. Пожарные спасли жилой дом и хозяйственную постройку.

Также баня сгорела в деревне Заполье Стругокрасненского округа. Причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Пожарные спасли жилой дом и хозяйственную постройку.