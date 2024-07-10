Происшествия

Псковичка украла продукты и попалась росгвардейцам

Жительницу Пскова, подозреваемую в краже продуктов, задержали росгвардейцы 15 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 22:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию, что из охраняемого гипермаркета на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога».

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 46-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты. По факту кражи проводится проверка.