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Мужчина в Порхове получил срок за избиение женщины на 8 марта

Ранее судимый житель Порхова осужден Порховским районным судом за нанесение побоев женщине. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Псковской области в своем Telegram-канале.

8 марта между подсудимым и потерпевшей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора на фоне ревности. Женщина высказалась в адрес мужчины нецензурной бранью. В ответ он кулаком ударил потерпевшую в глаз. Побои не причинили вреда здоровью, остался кровоподтек.

Подсудимый признал вину. Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на срок 5 месяцев.