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Жительницу Великих Лук подозревают в фиктивной регистрации иностранца

09.01.2025 13:07|ПсковКомментариев: 0

В городе Великие Луки сотрудники полиции выявили факт фиктивной регистрации иностранного гражданина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, в прошлом году местная жительница 1968 года рождения осуществила фиктивную постановку на миграционный учёт гражданина Республики Узбекистан без его фактического пребывания по месту регистрации. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

В связи с этим полиция напоминает жителям области об ответственности за подобные противоправные деяния. В соответствии со статьёй 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», правонарушители могут быть наказаны штрафом в размере от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трёх лет, принудительными работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

Теги: #фиктивная регистрация
Источник: Псковская Лента Новостей
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