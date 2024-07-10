Происшествия

Девять человек погибли на водных объектах Псковской области с начала года

Девять человек погибли на водных объектах Псковской области с начала года. Об этом начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов сообщил в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«На 17 июля 2024 года на водных объектах в Псковской области погибли 9 человек, в том числе 1 ребенок. В прошлом году за соответствующий период погибли 6 человек, из низ 2 ребенка. Мы наблюдаем рост смертности на три человека», – рассказал Юрий Покатов.

Гибель людей на водных объектах обычно приходится на летние месяцы. Основные причины – купание в необорудованных местах и случайное утопление, одной из причин гибели детей Юрий Покатов назвал недостаточный контроль со стороны родителей.

Видеотрансляцию онлайн-брифинга из студии можно посмотреть на YouTube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. Начало — в 12.05.