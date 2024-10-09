Происшествия

Более миллиона рублей выманили мошенники у псковичей

Более миллиона рублей лишились псковичи после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова звонили неизвестные, под разными предлогами они завладели сбережениями псковичей. В частности, искателям «быстрых» денег махинаторы предложили дополнительные заработки в Сети. А некоторых пользователей злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

В итоге потерпевшие потеряли в совокупности более миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.

Кроме того, в области вновь отмечены факты неправомерного доступа злоумышленников к личным кабинетам пользователей сайта «Госуслуги» с последующим блокированием учетных записей. Проводится расследование.