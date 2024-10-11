ЖКХ

Россиянам напомнили об ответственности при просрочке платежей за услуги ЖКХ

За неуплату коммунальных услуг с 31-го дня просрочки начисляются пени, размер которых составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки, сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Согласно Жилищному кодексу, а именно части 14 статьи 155, пени начинают начисляться с 31-го дня просрочки платежа. Размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки», — сказал Дмитрий Бондарь.

По его словам, если долг не погашен в течение 90 дней, то с 91-го дня ставка увеличивается до 1/130 от ключевой ставки ЦБ, пишет РИА Новости.

«Учитывая, что на сентябрь 2024 года ключевая ставка составляет 19 процентов годовых, ежедневный штраф может достигать значительных сумм», — рассказал эксперт.