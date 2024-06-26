Минздрав подготовил проект Программы гарантий бесплатной медпомощи на 2025 год

Минздрав России подготовил проект Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год, предусмотрено увеличение расходов на оказание всех видов медицинской помощи, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
Проект программы опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Минздравом России подготовлен проект Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», - говорится в сообщении.
В программе предусмотрено увеличение расходов на оказание всех видов медицинской помощи, предоставляемых гражданам бесплатно, в том числе в рамках профилактических осмотров, медицинской реабилитации, лечения в стационарах, уточнили в пресс-службе.
Планируется также увеличить объемы оказания медицинской помощи по оценке здоровья граждан репродуктивного возраста - впервые комплексное обследование смогут пройти более 19 миллионов человек, отметили в министерстве.
Кроме того, значительно увеличены объемы медицинской помощи на проведение отдельных наиболее затратоемких диагностических исследований, подчеркнули в пресс-службе.
Расширяются и возможности применения технологий искусственного интеллекта в рамках систем поддержки принятия врачебных решений при проведении функциональных исследований, таких как маммография, рентгенография, флюорография грудной клетки, компьютерная томография органов грудной клетки и головного мозга, пишет РИА Новости.
Проект Программы госгарантий предусматривает усиление роли телемедицинских консультаций для приближения ко всем гражданам вне зависимости от региона узкопрофильной квалифицированной помощи, оказываемой в том числе и ведущими научными центрами страны, добавили в пресс-службе.
В 2,5 раза по сравнению с 2024 годом планируется увеличить охват лечением больных с вирусным гепатитом С, что минимизирует риски распространения данного заболевания, следует из проекта.
Программой предусмотрено 103 329 случаев ЭКО, что на 13% больше, чем в текущем году, пояснили в Минздраве.
Увеличится доступность и онкологической помощи: предусмотрен по сравнению с прошлым годом рост объемов медицинской помощи в дневном стационаре на 18%, в круглосуточном - на 12,7%, сообщили в пресс-службе.
Сохранится порядок внеочередного получения медицинской помощи ветеранами боевых действий, отметили в министерстве.