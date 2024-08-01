Происшествия

Бежаницкий районный суд назначил наказание мужчине, укравшему холодильник

Прокурор Бежаницкого района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, который украл холодильник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Бежаницкого района.

В конце марта 2024 года у обвиняемого возникла навязчивая мысль о краже холодильника у своей соседки. Причиной такого замысла стала проблема – холодильник мужчины, который стоял у него дома, был полностью занят продуктами питания. Гражданин незаконно пробрался в квартиру женщины, проживающей по соседству, и перенёс её холодильник к себе в квартиру.

Спустя некоторое время пострадавшая вернулась домой и обнаружила пропажу. В панике женщина решила уточнить у соседа подробности, но тот не сознался в совершении преступления, поэтому ей пришлось вызвать полицию. Стражи правопорядка, прибыв на место, быстро обнаружили холодильник в квартире мужчины, после чего он сознался в хищении имущества.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ ( тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.