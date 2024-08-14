Происшествия

Пскович похитил продукты из гипермаркета на Рижском проспекте

Подозреваемого в краже 21-летнего мужчину задержали росгвардейцы в Пскове 14 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

На пульт дежурного отдела вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из гипермаркета на Рижском проспекте около 16.00. На место происшествия отправился экипаж группы задержания.

В магазине росгвардейцы задержали 21-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты.

По факту кражи проводится проверка.