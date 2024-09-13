Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области

Псковичи в составе сборной ФСИН сыграли в международном турнире по мини-футболу

Мать с ребенком в коляске сбили на «зебре» в Острове, женщину госпитализировали

«Постскриптум»: Готовность к зиме, миллиард на сельское хозяйство и политическая борьба за 2 место. ВИДЕО