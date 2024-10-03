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Пропавший в псковской деревне Родина подросток найден живым

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району установили местонахождение находившегося в розыске Даниила Иванова 2012 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: УМВД России по Псковской области

Как сообщалось ранее, утром 5 октября Даниил Иванов ушел из квартиры дома по улице Школьной в деревне Родина Псковского района, где проживает. И его местонахождение оставалось неизвестным.

В результате комплекса мероприятий подросток обнаружен на территории деревни Родина Псковского района. С ним все в порядке. Родственники Даниила об этом проинформированы.

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В ведомстве ответили, что большую помощь в поиске подростка оказали неравнодушные люди, от которых в полицию поступало немало телефонных звонков.