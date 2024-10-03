Происшествия

Подросток ушел из дома и пропал в деревне Родина Псковского района

Даниил Иванов 2012 года рождения разыскивается в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, рано утром 5 октября Даниил Иванов ушел из квартиры дома по улице Школьной в деревне Родина Псковского района, где проживает. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 12-14 лет, рост до 160 сантиметров, серые глаза, прямые короткие светлые волосы. Был одет в кофту, штаны и кроссовки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Даниила Иванова, просят незамедлительно обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-851, 59-33-00 или 02, 112.