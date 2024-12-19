Общество

Игорь Иванов поздравил с профессиональным праздником работников органов безопасности

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил с профессиональным праздником всех сотрудников органов безопасности. Он отметил важность их труда, поблагодарил за службу и пожелал крепкого здоровья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов.

«Вы всегда находитесь на передовой в борьбе с угрозами и вызовами, защищая интересы государства и его граждан. Ваша преданность делу, высокий профессионализм и мужество вызывают глубокое уважение. Этот день символизирует признание вашего значимого вклада в обеспечение безопасности нашей Родины», - отметил Игорь Иванов.

Напомним, что День работников органов безопасности отмечается в России ежегодно 20 декабря.