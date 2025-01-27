Происшествия

Две бани горели в Псковской области

Две бани горели в Псковской области 28 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

В 18:34 произошел пожар на улице Садовой в Порхове. В бане огонь повредил кровлю. Предположительная причина – неисправность отопительной печи. Огнеборцы МЧС России спасли жилой дом и баня. К ликвидации привлекались 5 специалистов и 2 единицы техники.

А в 03:52 поступило сообщение о возгорании бани в деревне Чернея Себежского района. Возможная причина – короткое замыкание электропроводки в бане.