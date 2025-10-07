Жилой дом горел в куньинской деревне Пухтево

Возгорание в жилом доме произошло в деревне Пухтево Куньинского района 14 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области
Сообщение о возгорании поступило в 12.37. В комнате огонь повредил стену. Помещение закопчено. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки в распределительной коробке в помещении комнаты.
Спасен жилой дом. На месте работали четыре специалиста противопожарной службы области и одна единица техники.