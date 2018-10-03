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Россия может выйти из Совета Европы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключает, что Россия может выйти из Совета Европы. Такое решение может быть принято, если Парламентская ассамблея организации не откажется от ущемления прав национальных делегаций, пишет «Российская газета».

«Если так дальше пойдет, то, конечно, не исключаем выхода из этой структуры», - сказал Володин в программе Сергея Брилева «Вести в субботу» на канале «Россия 1».

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), по его оценке, сегодня не дает возможности для европейских стран обсуждать общие проблемы. Председатель Госдумы уверен, что лишение национальной делегации права голоса не соответствует принципам демократии.

«Если Парламентская ассамблея эти принципы будет реализовывать, конечно, мы будем участвовать, - подчеркнул Володин. - И взнос в бюджет Совета Европы, естественно, будет уплачен».

По его словам, сложившая ситуация связана с кризисом в отношениях России и ПАСЕ, продолжающимся уже более четырех лет, а также неспособностью ПАСЕ принять поправки в свой регламент об исключении возможности дискриминации национальных делегаций.

В качестве альтернативной площадки для межпарламентского диалога председатель нижней палаты назвал Совещание спикеров парламентов стран Евразии, в котором недавно участвовала делегация РФ.

«Повестка: развитие экономики, охрана окружающей среды, устойчивое развитие стран. До этого мы обсуждали вопросы безопасности, борьбы с терроризмом, - рассказал Володин. - Есть не только тема, а есть огромная потребность обсуждать те проблемы, которые можно решить, преодолеть только совместно. И интерес вот к такому диалогу огромный».

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Несмотря на сложности с ПАСЕ, межпарламентское сотрудничество с европейскими странами продолжается. «До конца года в Государственную Думу приедут делегации Сербии, Австрии, Чехии... Наши коллеги буквально на следующей неделе выезжают с ответным визитом в Бундестаг. Мы постоянно ведем диалог», - добавил спикер ГД.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд заявил, что Россия может быть исключена из Совета Европы, если Москва не возобновит платежи в бюджет организации в следующем году.