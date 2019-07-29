В России и мире

Центробанк выпустит монеты с ядерным бомбардировщиком

Центробанк 1 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль серии «Вооруженные силы Российской Федерации», посвященные соединениям и воинским частям ядерного обеспечения Минобороны, сообщает «Деловой Петербург». Тираж каждого из трех видов монет составит 5 тыс. штук. В каждой из них содержится 7,78 г серебра 925-й пробы.

На оборотной стороне одной из монет расположена эмблема соединений и воинских частей ядерного обеспечения. На второй монете — изображения стратегического бомбардировщика, мобильного ракетного комплекса, атомной ракетной подводной лодки и стилизованных орбит электронов. Третью монету украсит изображение нарукавного знака 12-го Главного управления Минобороны.

Всего в серии «Вооруженные силы Российской Федерации» с 2005 года было выпущено 27 монет. На них были запечатлены, в частности, Воздушно-десантные войска, подводные силы, космические войска, ракетные войска стратегического назначения.