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Армию России на 70% оснастят новым вооружением до конца 2020 года

Вооруженные силы России оснастят новыми современными видами оружия и военной техники на 70% до конца 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Я думаю, что по результатам этого года мы добьемся заветной цифры: приблизимся к 70% оснащенности нашей армии современными и перспективными образцами вооружения и военной техники», - сказал он эфире телеканала «Россия-24», пишет ТАСС.

Срывов гособоронзаказа из-за пандемии не будет, заверил Юрий Борисов. «Российские оборонщики даже в тяжелый период пандемии не снизили темпы, все планы 2020 года будут выполнены. Мы все это мониторим практически в ручном режиме», - добавил он.