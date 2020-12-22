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Жириновский назвал «последний шанс» Трампа

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о «последнем шансе» действующего президента США Дональда Трампа остаться у власти.

«Основанием для отмены результатов выборов может быть режим ЧС. Это последний шанс для Трампа, ибо за ближайшие 4 года демократы его просто уничтожат», – написал Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

По мнению председателя ЛДПР, Соединенные Штаты «устали от шпиономании, лизоблюдства и коррупции», а весь мир «на ушах» из-за пандемии COVID-19, так что действующий американский лидер может использовать ситуацию, чтобы сохранить власть.

«Россия может поддержать его, договориться о финансовой поддержке, например со стороны арабских шейхов. И взамен нам ничего не требуется, ибо Трампу и так тошно и противно в сложившейся ситуации <...> Крепитесь, Дональд, мы с Вами, заграница Вам поможет», – добавил лидер ЛДПР.

Как отмечает «Газета.ру», выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джо Байден станет новым президентом США. Действующий глава государства Дональд Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов.