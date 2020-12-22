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Биткоин впервые в истории подорожал до 40 тысяч долларов

Биткоин установил очередной рекорд: стоимость криптовалюты превысила $40 тысяч. Об этом свидетельствуют данные торгов.



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Так, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance криптовалюта подорожала на 14%, до 40 202 долларов. При этом еще в начале декабря цена криптовалюты была меньше 20 тысяч долларов. В общей сложности за 2020 год биткойн подорожал на 170%.

Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов отметил, что в перспективе биткоин способен вытеснить золото на инвестиционном рынке.

На данный момент на долю биткоина приходится около 68,5% всего глобального рынка криптовалют.