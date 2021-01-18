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Роскачество призвало не покупать вакцины от коронавируса в интернете

Роскачество призвало не покупать нелегальные вакцины от коронавируса и поддельные документы об отсутствии COVID-19.

«Не переходите по ссылкам в мессенджерах, по объявлениям в социальных сетях и поисковиках на сомнительные сайты, не вводите там свои данные и не приобретайте нелегальные вакцины и поддельные документы об отсутствии COVID. В лучшем случае это просто потеря денег, в худшем – состав преступления», - предупреждает ведомство.

В России зафиксировали множество фейковых сайтов, на которых мошенники продают якобы вакцину от COVID-19, пишет РИА Новости. «Для желающих вакцинироваться есть масса возможностей - ближе к концу января все россияне получат доступ к отечественной вакцине», - напоминают в Роскачестве.

«Даже если пользователя не обманут, а он реально получит какую-то "вакцину", никто не может гарантировать, что это не будет бесполезное или даже вредное для здоровья вещество», - отметили в ведомстве.