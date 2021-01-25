В России и мире

Интеллектуальный помощник учителя может появиться в России

В России планируют создать интеллектуального помощника учителя, который будет проверять задачи учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе «Платформы Национальной технологической инициативы» (НТИ).

В части искусственного интеллекта развивается конкурс решений по распознаванию текстов, именно их семантической логики, который мы реализуем в рамках проекта «Про чтение». В 2021 году реализуется уже несколько пилотных проектов в этом направлении с российскими школами и университетами, в первую очередь с российскими школами, по созданию именно интеллектуального помощника учителя, который будет проверять задачи учеников, сокращая время автоматизированной проверки, давая возможность больше раскрыться творческому потенциалу учителя, пишет ТАСС.

Технологический конкурс «Про чтение» призван стимулировать развитие новых подходов в области машинного обучения, которые позволят создать искусственный интеллект, способный к глубокому пониманию смысла текста и анализу причинно-следственных связей по широкому набору тематик.