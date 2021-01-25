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В России планируют ввести уголовное наказание за фейки о росте цен на продукты

В России хотят ввести уголовную ответственность за провоцирование роста цен на продукты питания. Такой законопроект разработал депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный.

Новые нормы дополняют статью УК 185.3 (манипулирование рынком) новой частью 3, в которой появляется ответственность за «публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости», пишет газета «Известия».

В виде наказания за это преступление автор законопроекта предлагает предусмотреть штраф для физических лиц от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет, а для юридических лиц от 500 до 800 тысяч рублей.

«Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары. Один из факторов резкого ценового скачка - распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост цен или создание дефицита», - отметил парламентарий.

По его словам, спекулянты и недобросовестные торговцы нередко сеют панику, размещая фейки с целью создать ажиотажный спрос на товар, а затем поднимают на него цены, объясняя подорожание сумасшедшим спросом.