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Минздрав предложил сделать обязательной прививку от лихорадки Эболы

Минздрав России предложил сделать обязательной прививку от лихорадки Эболы при поездке в страны, в которых возникает данное заболевание. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, передает «Интерфакс».

Минздрав планирует включить в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям вакцинацию против лихорадки Эбола выезжающих в энзоотичные (постоянные в данной местности – ред.) по данному заболеванию страны или регионы. Также предлагается прививать специалистов, работающих с живыми культурами возбудителя лихорадки Эбола, говорится в пояснительной записке к проекту документа, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов во вторник.

Лихорадка Эбола распространена на территории Сьерра-Леоне, Либерии, Гвинеи и Нигерии. В Гвинее в начале апреля был зарегистрирован первый с 4 марта случай заболевания. Смертность в результате лихорадки Эбола достигает 90%.

Самая крупная вспышка закончилась в 2016 году, однако случаи заболевания продолжают регистрироваться. Центр Гамалеи в 2015 году разработал вакцину от лихорадки Эболы, провел ее клинические испытания и зарегистрировал.